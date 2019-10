Duncan wie? Tel Aviv is winnaar Songfestival alweer vergeten

Recensie Terminator: Dark Fate een orgie van actiescè­nes

,,I'll be back!" Het is deze keer Linda Hamilton in haar rol als Sarah Connor die de gevleugelde woorden van Terminator Arnold Schwarzenegger uitspreekt. Het is een vette knipoog naar de eerdere confrontatie tussen de twee. Er is sprake van veel oud zeer, zeker als Sarah weer oog in oog komt te staan met de robot die haar zoon heeft vermoord.