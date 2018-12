‘Dure’ Bruce Springsteen maakte op Broadway iets kapot

Een theatershow waar minder dan 1000 bezoekers per avond bij aanwezig kunnen zijn. Voor een wereldster als Bruce Springsteen (69) is dat vragen om problemen. Het is precies wat hij deed, van oktober vorig jaar tot en met morgenavond, wanneer hij voor het laatst het Walter Kerr Theatre binnenstapt. In het hart van de theaterwereld van New York voerde hij 236 keer Springsteen on Broadway op. Geen concert, maar een met muziek afgewisselde monoloog.



Het theater van dienst is in capaciteit (960) net zo groot als het DeLaMar of het Oude Luxor, maar in oppervlakte veel kleiner. Er is geen garderobe, geen brede gang rondom de zaal. Vanaf de voordeur tot in de zaal is het letterlijk vier stappen. Meer is er niet. Een drankje halen kan alleen in de hoeken van een van de twee balkons. Het is onwerkelijk dat een artiest van het formaat Springsteen optreedt in zo'n compacte zaal. Toen hij ernaar gevraagd werd, schatte de rocker in dat hij in veertig jaar misschien één of twee shows heeft gegeven op een plek van vergelijkbare grootte.



De kritieken in de pers over Springsteen on Broadway zijn dik in orde. De persoonlijke verhalen uit zijn autobiografie Born to Run (2016) en zijn humor werden gewaardeerd, net als zijn zelfspot: ‘Ik ben mr. Born to Run, ik wilde wegvluchten van waar ik vandaan kwam. En nu? Nu woon ik op 10 minuten van mijn geboorteplaats’.



De recensenten hebben op zich geen ongelijk. Het probleem voor zijn fans zat ’m ook niet in de show zelf. Dat hij geheel tegen zijn gewoonte in avond aan avond hetzelfde programma bood, was geen punt. De ticketprijs was dat wel. Zeker bij een artiest die altijd oog had voor minderbedeelden. De goedkoopste kaartjes, waarvan er per voorstelling slechts 26 beschikbaar waren, kostten 75 dollar. Goed voor een plek op het slechts twee rijen tellende hoogste balkon. Ze liepen in prijs hard op tot maar liefst 850 dollar per stuk. De zwarte markt was helemaal een drama, daar werd tussen de 1700 en 2200 dollar gevraagd én betaald.