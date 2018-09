Dwalen door het doolhof van sociale media

Cesar Zuiderwijk, de drummer die buikspre­ken wilde

11:00 Wekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, festivals, dvd’s en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Met deze week: Golden Earrings drummer Cesar Zuiderwijk die zondag met tweeduizend drummers op het strand van Scheveningen zijn compositie Four Horizons speelt en zo in het Guinness Book of Records hoopt te komen.