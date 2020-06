DWDD blikt terug op vijftien jaar muzikale hoogtepunten

Roxeanne Hazes spot zichzelf op voetenfe­tisj-si­te

8:12 Roxeanne Hazes heeft gisteren twee keer met haar ogen moeten knipperen. De zangeres kwam zichzelf namelijk tegen op een site voor voetfetisjisten, genaamd WikiFeet. ,,My mind is blown”, vertelt ze in een video op haar Instagram Stories.