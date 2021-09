Dyantha Brooks zwanger van tweede kindje: ‘Metéén na Expeditie Robinson gebeurd’

Shownieuws -presentatrice Dyantha Brooks (33) is zwanger van haar tweede kindje. Samen met man Mick de Vlieger verwacht ze een zoon. De Expeditie Robinson -deelnemer, die niet had verwacht nu zwanger te raken, spreekt van een liefdesbaby. ,,Ik ben teruggekomen van Expeditie en metéén zwanger geworden.’’

Toch hing het wel een beetje in de lucht. Het vertrek voor de RTL 4-survivalshow viel haar zo zwaar, dat ze op de luchthaven al de wens uitsprak. ,,Vol in de tranen zei ik op Schiphol tegen Mick: als ik terug ben, gaan we voor de tweede! En dat bleek, daar is geen woord aan gelogen’’, zegt ze tegen Shownieuws.

Volledig scherm Dyantha Brooks in Expeditie Robinson. © RTL

Hoeveel maanden ze in verwachting is, zegt Dyantha niet. Dan zou immers af te leiden zijn hoelang ze het heeft volgehouden bij Expeditie Robinson. Ze vertelt wel dat ze een broertje verwacht voor haar eerste zoon Davis.

,,Hartstikke blij mee, maar vooral blij dat het er tot nog toe allemaal gezond en goed uitziet.’’ Op Instagram deelde ze gisteravond een echovideo, waarna het felicitaties regende van talloze collega’s als Samantha Steenwijk en Robin Martens.



Lees door onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DYANTHA BROOKS (@dyanthabrooks) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerste bevalling was loodzwaar

Dyantha’s eerste bevalling verliep overigens allerminst soepel. Vlak ervoor moest ze met spoed naar het ziekenhuis omdat het erop leek dat de voedingstoevoer via de navelstreng niet goed was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, maar Brooks was bezorgd en wilde zo snel mogelijk bevallen. Het duurde uiteindelijk nog vijf loodzware dagen, zei ze in de podcast Podnataal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen de kleine er eenmaal was, voelde ze daardoor niet meteen de roze wolk waar ze zo op had gehoopt. ,,Ik had even niets, geen emotie en niet die intense liefde waar ik van had gedroomd. Ik stond gewoon onder de douche en dacht: wat is er allemaal gebeurd?’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: