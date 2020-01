Echtgenoot (55) André van Duin overleden

VIDEO Nederland­se kandidaat in de race voor een Oscar

17:46 De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten (39) maakt voor de tweede keer in zijn carrière kans op een Oscar. Na twee jaar geleden genomineerd te zijn voor zijn werk in de film Wonder (met Julia Roberts in de hoofdrol) is hij nu voorgedragen voor zijn werk aan de Disneyproductie Maleficent 2, met Angelina Jolie.