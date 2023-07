Echtgenoot Brigitte Bardot bevestigt ademhalingsproblemen: ‘Ze verdraagt de hitte niet meer’

Het nieuws wordt bevestigd door Bernard d’Ormale, de echtgenoot van Brigitte Bardot. Ze had 's ochtends om negen uur moeite met ademhalen. ,,Het was erger dan normaal, maar ze verloor haar bewustzijn niet.” De hulpdiensten hebben het Franse icoon zuurstof toegediend. ,,Ze bleven een tijdje bij haar om haar te observeren.”



De actrice mag thuis uitrusten en is niet meegenomen naar het ziekenhuis. ,,Net als alle mensen van een bepaalde leeftijd verdraagt ze de hitte niet meer. Het gebeurt op 88-jarige leeftijd. Ze moet geen onnodige inspanningen leveren,” aldus haar man.

Het is niet de eerste keer zijn dat Bardot te maken heeft met gezondheidsproblemen. In maart meldden Franse media dat Bardot op de intensive care lag met ‘ernstige ademhalingsproblemen’. Bardot ontkende die berichtgeving. ‘Ik wil iedereen geruststellen. Het gaat heel goed met me', schreef ze op Twitter. ‘De pers veroorzaakt nu onrust met iets wat mij in januari al overkwam.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: