Ed Nijpels dreigt met rechtszaak:'Dit kan hele publieke bestel overhoop gooien'

Uniek

AVROTROS zette presentator Peter de Bie twee weken geleden op non-actief omdat hij met Omroep MAX had gesproken over een overgang. Collega Mieke van der Weij, wiens contract 1 januari 2018 afloopt, is hetzelfde van plan, maar mag vooralsnog blijven zitten. Beiden zijn inmiddels akkoord met Jan Slagter, de omroepbaas van MAX om daar aan de slag te gaan met eenzelfde soort programma. Dat voorstel ligt bij de NPO. ,,Mét het beoogde duo Peter en Mieke, want hun manier van presenteren maakt het programma juist zo uniek”, zegt Slagter die van het overnemen van een format niets wil weten. ,,Het is geen Voice of Holland waar je over praat, maar een nieuwsprogramma. De titel is niet zo belangrijk, dat beestje krijgt wel een naam.”