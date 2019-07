Ed Sheeran breekt weer record op Spotify

Video AC/DC viert 40 jaar ‘Highway to Hell’ met video van Arnhems concert

8:06 ARNHEM/ AALTEN - Het is dit jaar 40 jaar geleden dat AC/DC het inmiddels klassieke nummer ‘Highway to Hell’ uitbracht. De Australische rockband laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan en plaatste in het kader van de ‘Highway to Hell 40th Anniversary’ een video van een concert in de Arnhemse Rijnhal op het officiële YouTube-kanaal van de band.