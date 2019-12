Ed Sheeran gekroond tot artiest van het decennium

Ed kreeg de prijs omdat hij tussen 2010 en 2019 de meeste nummer 1-albums en singles had. In totaal voerde de zanger de hitlijsten twaalf keer aan in het afgelopen decennium. Ook wist Ed de positie het langst te bezetten. Hij stond maar liefst 79 weken op de eerste plek.



,,Iedereen die me de afgelopen tien jaar heeft gesteund, bedankt", laat Ed weten in een reactie. ,,Vooral mijn geweldige fans. Op naar de volgende tien!"



De zanger volgt Justin Bieber op. Hij kreeg in 2016 de Official Chart Record Breaker Award omdat hij de eerste act was die in de geschiedenis van de Britse hitlijst alle plekken van de Top 3 vulde. Paul McCartney won hem in hetzelfde jaar omdat hij in zijn hele carrière de meeste keer op de eerste plek stond met een album. In totaal voerde Paul de lijst 22 keer aan: solo, The Beatles en Wings bij elkaar opgeteld.