Ed Sheeran krijgt hoge Britse koninklijke onderscheiding

De Britse hitzanger Ed Sheeran is vandaag bekroond met een MBE, een van de hoogste Britse Koninklijke onderscheidingen. Hij werd door prins Charles gekroond tot lid van de Most Excellent Order of the British Empire tijdens een ceremonie in Buckingham Palace.

De 26-jarige Sheeran was op Spotify in 2017 de meest gestreamde artiest ter wereld. Zijn derde album, Divide, stond overal ter wereld hoog in de hitlijsten. Het lied Shape of You was een grote hit. Daarnaast verleent de Britse zanger zijn medewerking aan een groot aantal goede doelen, zoals steun voor kinderen, de strijd tegen armoede en bewustwording voor aids en hiv.