Ed Sheeran maakt fietstochtje met concertcrew door Amsterdam

,,Ik en mijn schatje tijdens een mooi zomers fietstochtje", grapt Kevin bij de foto waarop te zien is dat hij naast Ed rijdt. Hij voegt eraan toe dat het 'een mooie manier is om in conditie te blijven' en dat Amsterdam 'meer dan drugs te bieden heeft'. Volgens NH Nieuws reed Ed van zijn hotel in Hilversum naar 's Graveland (Noord-Holland) om daar te lunchen. De eigenaar van het restaurant plaatste foto's van het bezoek van de popster op sociale media. Ed Sheeran treedt vanavond voor de tweede avond op rij op in de Arena.

Ed Sheeran nam Meyers drie jaar geleden in dienst toen hij last had van handtastelijke fans. Sindsdien volgt de breedgeschouderde bodyguard zijn baas als een schaduw over de hele wereld. De twee zijn inmiddels goede vrienden geworden. Meyers noemt zich inmiddels gekscherend de vader van Sheeran: I am the daddy. En hij ziet erop toe dat de ster een beetje gezond eet. ,,Ik sta altijd op de uitkijk, terwijl Ed aan het eten is'', schrijft hij met een knipoog bij één van de vele foto's.