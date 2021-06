Ed Sheeran noemt vaderschap 'rollercoaster van emoties’

Carnavals­lied­je ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ goed voor stortvloed aan meldingen over racisme

25 juni Bij racismemeldpunt Radar zijn in 2020 in Rotterdam 1100 klachten over discriminatie binnengekomen. Dat is meer dan een verdubbeling. De stijging is vooral het gevolg van het carnavalsnummer Voorkomen is beter dan Chinezen van Radio 10-dj Lex Gaarthuis.