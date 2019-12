Ed Sheeran stopt voorlopig met social media

Gerard Joling zorgt voor hilariteit in Veronica Inside

14:51 Zanger Gerard Joling heeft voor hilariteit gezorgd in de laatste uitzending van Veronica Inside van dit kalenderjaar. Tijdens de uitzending gisteren werd de 60ste verjaardag van Hans Kraaij junior gevierd en was Geer te gast om zijn kerstnummer te zingen. Vanaf de bar mengde de entertainer zich regelmatig in de gesprekken tussen Johan Derksen en René van der Gijp.