Ed Sheeran trakteert fans op voorproefje nieuwe muziek

VIDEO Cheyenne straalt naast Maan op het Knoop Gala: ‘Dromen kunnen echt werkelijk­heid worden’

19 december Optreden in Carré blijft voor veel artiesten een droom, maar voor de Almkerkse Cheyenne is het werkelijkheid geworden. Samen met zangeres Maan trad ze op tijdens het Knoop Gala in het Amsterdamse theater. Wij namen een kijkje bij de generale repetitie.