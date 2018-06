Ed Sheeran treedt op in andere Duitse stad na rel over bomenkap

update/video Vader Michael Jackson op 89-jarige leeftijd overleden

27 juni Joseph Jackson, de vader van King of Pop Michael Jackson is vandaag op 89-jarige leeftijd overleden. De Jackson-patriarch stierf volgens Amerikaanse media in het ziekenhuis waar hij werd omringd door enkele van zijn naasten. Hij lag sinds medio juni in een ziekenhuis in Los Angeles en werd daar verpleegd voor een terminale vorm van kanker.