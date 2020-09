Ed Sheeran vader geworden van dochter Lyra Antarctica Seaborn

Dan Brown verklaart ex-vrouw de oorlog en onthult: Ik ben samen met een Nederland­se vrouw

30 augustus Thrillerauteur Dan Brown (56) verklaart zijn ex-vrouw de oorlog nadat ze hem in het openbaar beschuldigde van het verkwisten van hun geld aan verschillende minnaressen. Tegelijkertijd schreeuwt de prijswinnende The Da Vinci Code-schrijver het van de daken dat hij inmiddels samen is met een paardentrainster uit Friesland. ,,We zijn heel erg samen en heel gelukkig.”