Ed Sheeran wilde mannelijke versie van Lady Marmalade maken

Rotterdam­se volkszan­ger nodigt barmharti­ge én arme Anita uit voor concert

20:05 Er was een oproepje op Facebook voor nodig, maar inmiddels heeft volkszanger Edwin van der Toolen de vrouw gevonden die hij zocht. Anita (52) was te zien in het RTL 5-programma De Andere Kant Van Nederland. Daarin vertelde de Rotterdamse dat ze moet rondkomen van 50 euro per week. Van der Toolen heeft haar uitgenodigd voor een concert. ,,Ze is op de uitnodiging ingegaan!’’, meldt hij blij.