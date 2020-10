‘Eddie van Halen deelt eerste plaats als beste gitarist met Jimi Hendrix’

Necrologie Eddie van Halen (1955-2020), een van de beste gitaristen die ons land voort­bracht

9:42 Eddie van Halen was een van de bekendste en beste gitaristen die ons land voortbracht. De man van het gitaargeluid in hits als Jump en Michael Jacksons Beat it overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker.