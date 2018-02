Eddy Zoey stoeit met sekspoppen, en is vrijgezel Kees Tol misschien verliefd?

Jochem lacht zich rot

Als Jochem Myjer mag optreden, dan wordt het een feestje. De cabaretier is beland in Emmen. ,,Wat geweldig om vandaag voor de eerste keer in @atlastheateremmen te spelen", zegt hij op Instagram. En dat blijkt ook uit de foto die de man uit Leiden erbij zet: vrolijk lachend.

Ronnie blikt terug

Volendammer Kees Tol is met vrienden op wintersport in Oostenrijk en daar presenteerde hij zijn volgers een raadsel. Hij vraagt hen of ze de man rechts op de foto (Frank) al dan niet leuk vinden. Frank valt bij de volgers van Kees zeker in de smaak. En een enkeling vraagt zich af of hij wellicht de vriend is van Kees, die recent nog vrijgezel was.