Edsilia, Jan en Chantal presenteren Songfestival: ‘Ik hoefde niet na te denken’

Jan Smit leek vanaf het begin al favoriet voor de presentatieklus. De zanger is al sinds 2011 verbonden aan het liedjesspektakel als commentator en meldde zich van begin af aan al aan. Hij deelt op Instagram een foto met zijn collega-presentatoren. ‘Eindelijk mag het naar buiten. Volgend jaar mag ik met deze prachtige vrouwen het Songfestival presenteren.’



Jan reageerde telefonisch bij De Wereld Draait Door op zijn uitverkiezing. Hij zal tot eind dit jaar niet meedoen aan de PR-activiteiten. ,,Ik ben mezelf een beetje voorbijgelopen. Mijn lichaam heeft aangegeven dat het even genoeg was. Ik wil mij volledig focussen op mijn eigen gezondheid. Zodat ik weer helemaal boven Jan ben in 2019. In alle rust het nieuwe jaar in gaan. Het Songfestival is het mooiste compliment. Enorm eervol.”

Songfestivalbaas Sietse Bakker legde uit dat de keuze voor Jan Smit mede was gemaakt vanwege zijn internationale ervaring als artiest. ,,Hij heeft zich al een geweldige ambassadeur van het Eurovisie Songfestival getoond de afgelopen negen jaar als commentator naast Cornald Maas. Jan is ook een vertrouwd gezicht in het selectiecomité dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending. Hij is een geweldige man, authentiek en houdt zijn hoofd koel tijdens liveshows. Exact de kwaliteiten die we nodig hebben om persoonlijke interactie te creëren met de artiesten tijdens het festival.”

Talent buiten de NPO

De komst van Chantal Janzen werd in eerste instantie nog ontkend omdat ze in dienst is van RTL, maar werkgever Peter van der Vorst gaf eerder al aan haar graag te willen uitlenen. Chantal is simpelweg een van de meest getalenteerde presentatoren van Nederland, stelde Bakker. ,,Hoewel het Songfestival wordt gemaakt door de publieke omroep, hebben we ervoor gekozen open te staan voor talent buiten de NPO. We wilden Europa het beste tonen wat Nederland te bieden heeft.”



Chantal gaf in DWDD toe dat ze toch even gegoogeld heeft hoeveel mensen er kijken naar het Songfestival. ,,Maar het maakt me niet nerveus. Zoals mijn zoon zegt: het is leuk spannend.” Ze werd begin november gevraagd. ,,Ik zat te eten. Ineens belde Peter van der Vorst of ze me mochten uitlenen. De organisatie had eerst toestemming gevraagd of het wel mocht. Toen gilde ik. Mijn zoon zei: ‘Mama gilt nooit. Als ze gilt, is er iets heel leuks’.” Ze stemde snel in: ,,Ik hoefde niet na te denken. Ik heb er onwijs veel zin in. Een grote eer.”



,,We vinden het ontzettend leuk en eervol voor Chantal dat ze voor deze megaklus gevraagd is en we bieden haar daarvoor graag alle ruimte”, reageerde Van der Vorst. ,,Nu kan de hele wereld kennismaken met haar humor en charme. Douze points voor deze keuze van de NPO. En fijn dat we als RTL op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan dit evenement dat zo belangrijk is voor de uitstraling en het imago van Nederland.”

Edsilia Rombley

Edsilia Rombley werd minder vaak genoemd als potentiële presentator, maar zij vertegenwoordigde Nederland al wel twee keer op het Songfestival. In 1998 eindigde ze op de vierde plek met Hemel en Aarde en in 2007 strandde ze in de halve finale met On Top of the World. Ook gaf ze de punten vier jaar geleden in de omstreden scheurjurk van Trijntje Oosterhuis. Rombley zal dit jaar ook Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome presenteren, die klus neemt ze over van Jan Smit, die kampt met stemproblemen.



Edsilia hoorde eind oktober dat de organisatie geïnteresseerd was in haar als presentatrice. Eerst werd haar man Tjeerd Oosterhuis gepeild of Edsilia interesse zou hebben in de klus. Wat volgde was een ongemakkelijk gesprek op het toilet. ,,Ik dacht dat het om een liedje zingen ging. Hij zei: ‘Nee, moppie ze gaan je bellen.’ Ik zei: we wachten wel af.” Uiteindelijk kwamen ze thuis bij het stel langs en toen de vraag werd gesteld, gilde de zangeres ‘ja’.



,,Ze heeft twee keer aan het Songfestival meegedaan", legde Bakker uit. ,,Ze heeft ook nog eens twee keer de punten uitgedeeld en ze zal voor de tweede keer Eurovision in Concert presenteren. Edsilia is een van de meest authentieke presentatoren die we hebben. De songfestivalgemeenschap heeft haar omarmd. Met dit alles bij elkaar behoeft haar rol als presentator komend jaar geen verdere uitleg.”

Dionne Stax

Opvallend is het ontbreken van de naam Dionne Stax. Zij maakte de overstap van NOS naar AvroTros, net nadat bekend was geworden dat Nederland het Songfestival mocht organiseren. Ze kreeg echter veel kritiek op haar presentatie tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

,,Bij ons besluit wie de presentatoren werden, hebben we vooral gekeken naar drie mensen met een flinke dosis podiumervaring”, zei Bakker. ,,Ze zijn ook alle drie hun carrière begonnen als zanger.”

Hollands landschap

Link naar instagram post De presentatoren gaan het miljoenenpubliek toespreken vanaf een grote vlakke toneelvloer met daarboven een opvallende uitwaaierende stralenkrans. De inspiratie daarvoor was het vlakke Hollandse landschap. De beroemde Duitse ontwerper Florian Wieder heeft de omlijsting daarvan gemaakt.



Gisteren werd met Eric van Tijn het creatieve team van het Eurovisie Songfestival 2020 al compleet gemaakt: naast Van Tijn zijn Gerald van Windt en Natasja Lammers allebei als choreograaf aangetrokken. Gerben Bakker is al enige tijd aan de slag als Head of Show en Twan van Nieuwenhuijzen is aan boord als Head of Contest. Eerder werden de namen van regisseurs Marnix Kaart en Marc Pos bekendgemaakt.