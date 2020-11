Edsilia Rombley brengt show in Het Koninklijk Concertgebouw op album uit

De 42-jarige zangeres stond in september op het podium in Het Koninklijk Concertgebouw met haar show Soulful Memories. Het concert zou aanvankelijk in maart plaatsvinden, maar door het coronavirus kon dat niet doorgaan. Daarom stond Rombley, met de coronamaatregelen in acht genomen, in september maar liefst vier keer op de bühne.



Een hoogepunt, stelt Rombley. ,,Door de omstandigheden mocht ik hier in september vier keer staan, wat ik echt geweldig vond. Het blijft één van die magische en historische plekken waar je als artiest wilt optreden. Als je van die prachtige trap afloopt en op het podium staat komt er iets over je heen wat niet te omschrijven is. Ik ben blij dat deze speciale show vereeuwigd is met dit album.”



Toch moesten sommige fans het concert van Rombley missen. Mede daardoor besloot de zangeres de show op een live-album te laten vereeuwigen. Het album bevat soul klassiekers als Midnight Train To Georgia, maar ook haar eigen nummers worden ten gehore gebracht.