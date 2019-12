Edwin Evers presenteert de Top 4000

Herman Finkers zorgt voor lach en ontroering bij kijkers DWDD

10:16 ‘Het is echt onmogelijk niet van Herman Finkers te houden denk ik’, schrijft Jenneke tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door op Twitter. De onlangs 65 jaar oud geworden cabaretier uit Almelo was gisteren in de talkshow. En daar wist hij te ontroeren én de lachers op zijn hand te krijgen.