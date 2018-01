Isa Hoes' bestseller over leven met Antonie Kamerling wordt verfilmd

12:13 De bestseller Toen ik je zag van weduwe Isa Hoes over haar leven met acteur Antonie Kamerling wordt verfilmd. Regisseur Ben Verbong schrijft het scenario en neemt ook de regie op zich, zo heeft productiemaatschappij Nuts & Bolts Film Company bekendgemaakt. De film wordt in 2019 opgenomen en moet begin 2020 in de bioscopen te zien zijn.