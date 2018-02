Een dikke kus van Dionne en een geheime reis voor de Posjes

Video 1,9 miljoen kijkers zien Kimberly 'iedereens ballen eraf draaien' in The Voice

11:39 Ruim 1,9 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe de Bredase Kimberly (26) in The voice of Holland vier tienen in de wacht sleepte met haar indrukwekkende vertolking van het lied Earth Song. Mentor Waylon kwam, net als de andere coaches, superlatieven tekort om zijn pupil te prijzen. ,,Je hebt hier iedereen zijn ballen afgedraaid.''