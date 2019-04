Een dikke middelvinger van de kijker

Kijkcijfers zijn niet zaligmakend en zeggen lang niet alles. Maar soms zit er een zekere troost in als een slecht programma ook gewoon dito scoort. Alsof de kijker bij wijze van spreken zijn middelvinger opsteekt tegen de zender die het durfde uit te zenden.



Zoals het groots aangekondigde Drunk History op Comedy Central, wat nog erger was dan The Roast en gelukkig bleef steken op 45.000 kijkers. Daar is 6 Inside nog een kijkcijferwonder bij. Al begrijpt iedereen die het afgelopen weken kon opbrengen om langer dan twee minuten naar deze (b)roddelrubriek te kijken, waarom Albert Verlinde en co moeite hebben om dagelijks boven de honderdduizend kijkers uit komen. Of neem De Gordon tegen Dino Show, de treurigheid ten top en ook slechts 381.000 kijkers. Onbegrijpelijk dat dit ook uit de koker komt van de man die ook Big Brother en The Voice bedacht.



Maar Comedy Central en Talpa/SBS zijn heus niet de enige. De NPO heeft nu in korte tijd ook een paar tamelijk opzichtige fouten gemaakt. Met als meest gevoelige natuurlijk Wat een Verhaal, dat nooit op tv had mogen komen, laat staan op de zaterdagavond. Rap gevolgd door Kelder & Klöpping, waarin kakker Jort en nerd Alexander sinds vorige week op woensdag ‘in discussie gaan over de nieuwe tijd waarin technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen’.



Allereerst is het me een raadsel waarom dit op vlaggenschip NPO 1 wordt uitgezonden. Qua opzet pas het veel beter op NPO 3, al is Kelder op de ‘jongerenzender’ natuurlijk ook wel weer lachwekkend. Maar daarbij is de inhoud gewoon niet goed genoeg. Het zijn veel te ingestudeerde eentweetjes tussen Kelder en Klöpping. De eerste doet alsof hij het liefst in een landhuis zonder centrale verwarming zou wonen, zich dagelijks in oldtimers vervoert waarvan wijlen prins Bernard sr. was gaan likkebaarden en zijn vrouwen verovert per liefdesbrief en postkoets. Zijn opponent raakt zowat in trance raakt van een elektrische (deel)step die is komen overwaaien uit Los Angeles en strooit met hippe termen als ‘woke’. (Wie dat niet kent, moet de thema-uitzending van De Wereld Draait Door met als titel ‘The times they are a changing’ terugkijken, maar pas wel op dat het uw mooie paasweekend niet verpest.) Het is me ook niet duidelijk waarom ze Kelder & Klöpping opnemen in een studio, tussen het publiek. Het oogt goedkoop en het vergroot het gevoel naar een toneelstukje te kijken waarin open deuren worden ingetrapt.



Hoe leuk ik Kelder ook vind, het voelt niet alleen als troost dat dit programma slechts 331.000 kijkers trekt, maar bijna als gerechtigheid.