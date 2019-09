Een en al lof voor Bibian Mentel in Dancing With the Stars: ‘Zo ontroerend’

Het was de afgelopen weken nog maar de vraag of Bibian Mentel überhaupt kon deelnemen aan een gloednieuw seizoen van Dancing With the Stars. Eind juli werd er voor de elfde keer kanker geconstateerd bij de voormalig snowboardster. Het ging ditmaal om uitzaaiingen vanaf haar ruggengraat. ,,Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook”, zei ze deze zomer. De Utrechtse onderging daarom een risicovolle operatie om de tumor te verwijderen. Die verliep zo goed, dat ze al snel het ziekenhuis mocht verlaten en zich alsnog kon focussen op het trainen voor haar deelname aan Dancing With the Stars.



Gisteravond was het zover voor Mentel. Ze had voorafgaand een duidelijke boodschap: ,,Ik wil Nederland gewoon laten zien dat dit kan en dat dit mogelijk is. Daar ga ik gewoon voor”, vertelde de 46-jarige brunette, die momenteel al enkele stappen kan zetten met behulp van een rollator. ,,Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik in het programma een paar danspassen kan maken. Dat zou echt een droom zijn voor me.”