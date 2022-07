Één gast ontbreekt op de bruiloft van Bing en Nina: een kijkje op de set

Opnames van nieuwe Woody Al­len-film starten in september

Woody Allen begint in september met de opnames van zijn nieuwste film. De Amerikaanse regisseur vertelt aan de Franse krant Le Journal du Dimanche dat hij dan in Parijs zal zijn voor zijn Franse thriller. De 86-jarige Allen geeft verder geen details over zijn nieuwste werk. Wel laat hij weten dat het ‘een soort giftige romantische thriller’ wordt.

5 juli