Een militair, een nanny van Hollywoodsterren en een piloot: dit zijn de deelnemers van Big Brother

Vanaf maandag stappen zes Nederlanders en vijf Vlamingen het Big Brother-huis in voor het derde seizoen van de hernieuwde serie. Deze wildvreemden zullen - in het beste geval - honderd dagen lang op elkaars lip zitten, zonder enige vorm van privacy. Deze kandidaten gaan de uitdaging aan, en hopen om eerdere winnaars Jill en Salar op te volgen.

Chayron, 33 jaar (Waddinxveen, Nederland): ‘Ik ben een sfeermaker’

Volledig scherm Chayron (Big Brother 2023) © SBS

Chayron is een uitgesproken, sociale man die niet op zijn Rotterdamse mondje is gevallen. Daarnaast is hij enorm trots op z’n partner en drie kinderen. Toch heeft de familie het niet altijd gemakkelijk gehad: zo waren ze een van de vele gedupeerde gezinnen in de toeslagenaffaire (waarbij mensen onterecht bestempeld werden als fraudeurs, red.). Chayron heeft de afgelopen seizoenen van Big Brother goed bestudeerd, en zo inspiratie opgedaan voor zijn eigen deelname. Zijn tactiek? Eerst de kat uit de boom kijken, vervolgens veel vrienden maken en dan zorgen voor een goede sfeer.

Bart, 49 jaar (Itegem, België): ‘In het huis kan je niemand 100% vertrouwen’

Volledig scherm Bart (Big Brother 2023) © SBS

Bart is militair, heeft hierdoor unieke skills én is het ook gewend om meerdere maanden weg te zijn van huis. Hij kijkt ernaar uit om tijdens Big Brother zonder technologie door het leven te gaan - al zal hij wel z’n motor missen. Als Bart zich aan iets of iemand irriteert zal je dat meteen merken. Twee keer kan hij dat laten passeren, maar de derde keer roert hij zich sowieso. ,,Klikt het niet, dan botst het.”

Chelsea, 22 jaar (Dronten, Nederland): ‘Soms zeg ik iets wat niet per se hardop moest’

Volledig scherm Chelsea (Big Brother 2023) © SBS

Chelsea’s voorspellende dromen komen uit. Zo zag ze zichzelf al in het Big Brother-huis rondlopen, en vanaf maandag is dat ook écht het geval. Tijdens haar verblijf wil de Nederlandse blondine graag leren om de controle uit handen te geven, en zo het onbekende te omarmen. Chelsea zal de nodige ‘bondjes’ niet uit de weg gaan, en is erg gedreven om te winnen. Thuis zal ze echter gemist worden: zo staat ze bekend als het mamaatje van haar vriendinnengroep, en geeft ze hen regelmatig goed advies.

Charlotte, 27 jaar (Middelkerke, België): ‘Als ik iets wil, ga ik daar 200% voor’

Volledig scherm Charlotte (Big Brother 2023) © SBS

Charlotte houdt van een feestje of festivalletje op z’n tijd, maar maakt ook drie keer per week tijd voor yoga. Ze is naar eigen zeggen niet gemaakt voor een standaard leven, en vindt alles snel wat saai. Vandaar dat ze - ingegeven door haar liefde voor Amerika - vijf jaar aan de slag ging als nanny bij verschillende Hollywoodsterren. Iets waar ze, vanwege een non disclosure agreement, niets over mag zeggen. Momenteel werkt ze als privé-juf bij high profile families. Charlotte is iemand die eerst observeert, om vervolgens haar tactiek te bepalen.

Danny, 28 jaar (Vinkeveen, Nederland): ‘Ik ga mezelf onmisbaar maken’

Volledig scherm Danny (Big Brother 2023) © SBS

Spierbundel Danny is competitief en houdt enorm van het spelelement van Big Brother. Logisch ook, want hij is z’n hele leven al fanatiek met sport bezig. Zo beleefde hij onder meer een rugbytijd in Australië, en noemt hij z’n periode bij het Nederlandse team onder 18 als en hoogtepunt. Inmiddels is hij actief als crossfitspecialist en personal trainer. Danny wil z’n medebewoners dan ook aansporen om te sporten.

Ali, 35 jaar (Lommel, België) : ‘Het is alles of niets’

Volledig scherm Ali (Big Brother 2023) © SBS

Ali is docent Nederlands voor mensen met een taalachterstand. Via zijn baan wil hij mensen helpen die zich buitengesloten voelen omdat ze de taal niet machtig zijn. Ali is een echte optimist, die altijd op zoek gaat naar het positieve element. Hij is een echte sfeermaker, en hoopt dan ook dat zijn tijd in het Big Brother-huis een echt feestje wordt. Al zou hij dat wel eens zelf kunnen saboteren, aangezien Ali zichzelf omschrijft als een tactische speler die andere kandidaten om de tuin leidt.

Jason, 20 jaar (Beverwijk, Nederland): ‘Ik ben niet van plan mijn mond dicht te houden’

Volledig scherm Jason (Big Brother 2023) © SBS

De jongste, maar zeker niet de minste. Jason heeft maar één doel, en dat is winnen. Het spelelement is voor hem belangrijker dan gezelligheid in het huis. Jason hoopt in feite dat er medebewoners zijn met wie hij het minder klikt, zodat er interessante situaties en gesprekken kunnen ontstaan. Daarbij is hij niet van plan om de lieve jongen uit te hangen, en wil hij - net als Chelsea - best een ‘bondje’ aangaan als hij daarmee verder geraakt.

Michelangelo, 21 jaar (Genk, België): ‘Ik probeer altijd het goede van een persoon te zien’

Volledig scherm Michelangelo (Big Brother 2023) © SBS

Michelangelo is een sympathieke en sociale jongeman met Siciliaanse roots, die actief is in de bandencentrale van z’n vader. Een toepasselijke baan, want daarnaast was hij ook een enthousiast beoefenaar van de autosport: hij is actief als als Formule 3-coureur (vergelijkbaar met Formule 1 van rijstijl, maar trager). In het seizoen 2019-2020 won hij het ‘MRF’-kampioenschap in het Midden-Oosten. Tijdens de coronacrisis kon hij echter onvoldoende geld bij elkaar harken om verder te racen, en moest hij noodgedwongen stoppen. Michelangelo richtte daarna met Barberlux een eigen haarverzorgingslijn op. Daarnaast nam hij ook de fitnesszaal over die z’n ouders runden én schreef hij met Succes uit Faalangst een eerste boek - waarin hij het heeft over zijn (gebrek aan) zelfvertrouwen en motivatie.

Judy, 34 jaar (Burcht, België): ‘Nog nooit zat er iemand in het huis die er zo karaktervol uitziet’

Volledig scherm Judy (Big Brother 2023) © SBS

Judy is geboren in Antwerpen, en opgegroeid in Burcht - waar ze nog altijd woont met haar vriend en hun zoon. Momenteel is ze schoonheidsspecialiste, en vooral gespecialiseerd in wenkbrauwen. Judy komt over als een rustige vrouw, maar is eigenlijk heel competitief. Ze zal zich dus zeker niet inhouden om risico’s te nemen en haar medebewoners volledig rond haar vinger te winden - om ze daarna één voor één huiswaarts te sturen.

Lindsey, 32 jaar (Sittard, Nederland): ‘Ik laat de good vibes terugkeren in de kamer’

Volledig scherm Lindsey (Big Brother 2023) © SBS

Volgens Lindsey is de beste tactiek jezelf zijn. ,,Daarmee bereik je het meeste”, zegt ze. De Nederlandse kan slecht tegen haar verlies, waardoor er voor haar geen andere optie is dan winnen. Lindsey omschrijft zichzelf als een vat vol energie, die mensen omver kan blazen met haar aanstekelijke lach en sprankelende aanwezigheid. Daarnaast heeft ze ook een passie voor muziek, wat wellicht ook aan bod zal komen in het Big Brother-huis.

Rob, 66 jaar (Leiderdorp, Nederland): ‘Ik ben iemand die negatieve situaties kan ombuigen’

Volledig scherm Rob (Big Brother 2023) © SBS

Sinds kort gepensioneerd, maar Rob had zin in een avontuur. Omdat hij een trouwe Big Brother-kijker is, schreef hij zich in voor dit seizoen. Dat hij geselecteerd is, doet hem erg veel plezier. Rob zou het tof vinden als een zestigplusser de finale haalt, en ziet zichzelf daar al helemaal staan. Ondanks z’n leeftijd is hij nog ontzettend fit, en ook mentaal is hij helemaal klaar voor de strijd.

‘Big Brother’ is vanaf maandag elke werkdag om 20.30 uur te zien bij RTL 5 en dag en dacht te volgen via twee Videoland-livestreams. ‘Big Brother: Live’ is elke zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 5.