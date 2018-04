Een miljoen kijkers zien Jörgen Raymann ontroeren met Het Dorp

Voor het oog van exact één miljoen kijkers was het erop of eronder gisteravond voor de kandidaten van It Takes 2. Niemand wil natuurlijk vlak voor de finale afvallen. Dat was te merken, want de vijf overgebleven kandidaten scoorden allemaal hoge cijfers bij de jury bestaande uit Gerard Ekdom, Angela Groothuizen en Ronnie Flex. Dionne Slagter onderstreepte nog eens haar favorietenrol. Met Natural Woman sleepte ze drie tienen in de wacht. Samen met coach Marcel Veenendaal haalde ze ook nog eens 29,5 punt voor hun uitvoering van Highway to Hell van AC/DC.



Verrassende uitblinker was Jörgen Raymann. Die speciaal voor zijn overleden vader Het Dorp zong van Wim Sonneveld. De normaal zo uitbundige entertainer wist op een ingetogen manier een gevoelige snaar te raken bij onder meer juryleden Gerard Ekdom en Ronnie Flex. Zij gaven Jörgen allebei een tien, van Angela Groothuizen kreeg hij een 9,5.