Een raadsel waarom Rolf Wouters hier zijn reputatie voor in de waagschaal legt

Het was toch even een momentje gisteravond: Rolf Wouters maakte na vijftien jaar afwezigheid zijn rentree als quizmaster. Wellicht moet ik voor de piepjonge en de wat oudere lezer even verduidelijken waarom ik daar opgewonden over was.



Wat Mies Bouwman voor de generatie van mijn ouders was en Enzo Knol is voor mijn tieners, betekende hij min of meer voor de mijne. Laat tegen een willekeurige veertiger de titel Uhhh…. Vergeet je tandenborstel niet! vallen en de kans is groot dat die iets roept als: ‘oh ja, dat was nog eens geweldige tv. Zoiets maken ze niet meer tegenwoordig.’



Het is niet alleen zijn cv (Now or Never, Wedden Dat…?, Big Brother) dat hem bij leven al nagenoeg legendarisch maakte, maar ook zijn Jort Kelder-achtige verschijning en vooral zijn abrupte afscheid uit de tv-wereld. In 2005 vertrok hij en niemand wist eigenlijk waarheen. Een omroepblad zette zelfs een heuse speurtocht op touw, met wekelijkse afleveringen, rond de vraag: waar is Rolf Wouters gebleven?



Bleek hij boer te zijn in Portugal. Daarmee was de mythe compleet. Een gevierd quizmaster die vrijwillig de spotlights verruilde voor een beetje wroeten in de aarde. Ziet u het Martijn Krabbé en Johnny de Mol al doen?