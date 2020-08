Een ravijndiep decolleté en nog vijf redenen waarom royals hun kleding laten vermaken

Met een beetje geluk gaat onze kleding meerdere seizoenen mee, maar het staat buiten kijf dat we anno 2020 met opvallend veel gemak een outfit vaarwel zeggen. Honderd jaar geleden was dat wel anders, want in de jaren twintig van de vorige eeuw werden kledingstukken tot op de draad afgedragen óf (compleet) getransformeerd. Zelfs aan het hof.



Dat moest ook wel, want stoffen waren duur en bij tijden ook nog eens erg schaars. Het vermaken van koninklijke mode is dus geen nieuw fenomeen. Door de toenemende aandacht valt het wel meer op en komen ook de motieven naar boven. En die kunnen heel uiteenlopend zijn.