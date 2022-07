Een snufje horror op jonge leeftijd is hartstikke gezond

Als 10-jarig jochie viel het griezelgehalte van Jaws - moeder was hier fel op tegen, vaders vond het wel kunnen en nam zelfs het initiatief om hem aan te zetten - me alleszins mee. Tot we een week later de Noordzee indoken. De kans is zo goed als nihil dat je aan de kust van Scheveningen een schattig haaitje treft, laat staan een hongerig beest van Jaws-formaat. Maar die brommende cellotonen van filmcomponist John Williams, je hoort ze toch. Juist in combinatie met alle waterpret, vreugdekreetjes van leeftijdsgenoten en ronddobberende luchtbedden.