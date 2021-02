Een songfestivalliedje zingen, rappen of grunten? Grijp hier je kans!

Mensenrech­ten­ac­ti­vis­ten boos: ‘pro-Loekasjen­ko’-act van harte welkom op Songfesti­val in Rotterdam

10 februari Belarus is van harte welkom op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat is niet naar de zin van mensenrechtenactivisten. Helemaal omdat de Belarussische staatsomroep het duo Val, dat eigenlijk vorig jaar de voormalige Sovjet-republiek zou vertegenwoordigen, niet wil afvaardigen naar de Maasstad. De twee vielen afgelopen zomer de omstreden president Loekasjenko af.