Een soort Center Parcs met gratis pornofilms op de koop toe: welkom in de tbs-kliniek

Hans Faber en Elena Lindemans krijgen voor docu uniek kijkje in tbs-kli­niek: ‘We weten geen zak van tbs’

In de vijfdelige documentairereeks In de TBS volgen Hans Faber en Elena Lindemans anderhalf jaar lang de ontwikkelingen in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. ‘Na tien draaidagen zei ik: waar blijven de therapiesessies?’