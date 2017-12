Een standbeeld voor papa Jay

interview Rick Engelkes: De liefde voor Marie Claire verraste mij

15:33 Producent Rick Engelkes vond het spannend om zijn nieuwe liefde gisteravond mee te nemen op de rode loper van zijn eigen film Huisvrouwen Bestaan Niet. ,,Voor het eerst met zijn tweeën op zo’n officiële gelegenheid is best iets. Mijn dochters waren er ook bij, dan wil je er bescheiden in zijn.’’