Een stekelige kwestie waar gelukkig nog wel grapjes over mogen worden gemaakt

Anna Nooshin opent In­sta-museum: ‘Doolhof met haatreac­ties is een reis door mijn brein’

8:08 Met bijna een miljoen volgers op Instagram is Anna Nooshin, presentatrice van Holland’s Next Top Model, een van de bekendste influencers van Nederland. Nu opent ze haar eigen Instagrammuseum. Dat is niet alleen een kleurrijke fantastiewereld, maar ook een plek waar ze aandacht vraagt voor bijvoorbeeld online pesten en bodyshaming. ,,Woorden kunnen pijn doen.”