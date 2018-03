Een tv-carrière na Temptation Island? Vergeet het maar

,,Van het Temptation¬stempel kom je niet meer af. Je wordt minder snel serieus genomen. Het blijft je lang achtervolgen'', stelt de manager in De Standaard. De populariteit van het programma, de ‘de ultieme relatietest’ van de vier deelnemende Nederlandse en Belgische stellen die letterlijk op de huid worden gezeten door aanlokkelijke vrijgezellen, neemt toe. En waar de kijker na de finale afhaakt, gaat het voor de kandidaten nog even door. Star Entertainment, waar zij vooraf een contract hebben getekend, kan hen laten opdraven in clubs en discotheken: 475 euro voor negentig minuten, inclusief gratis drank.

,,Ze gaan met bezoekers op de foto, feesten mee en drinken wat'', aldus Gobin. Deelnemers krijgen volgens Gobin de helft van het geld dat ze met hun verschijning verdienen, de andere helft gaat naar Star Entertainment en Warner Bros, de productiemaatschappij. De kandidaten, die via de audities zijn geselecteerd, krijgen niet betaald voor hun deelname. Het is de gratis reis en roem die de jongeren besluiten om mee te doen. Maar de roem is beperkt –hooguit groeit het aantal Instagram- en YouTubevolgers- en vooral kortstondig.

Bilimplantaten

De deelnemers gaan volgens Gobin een paar maanden mee – van de eerste aflevering in februari tot half september-, daarna staat de volgende reeks voor de deur en is er bijna geen vraag meer naar ze. ,,Veel deelnemers worden in België weggezet. Daar is de markt wel groter, maar in financieel opzicht armer. Nederlandse deelnemers hebben sowieso weinig profijt, of er moet een goed marketingplan achter zitten'', weet Jake Hampel, bekend van de realityreeksen van Oh Oh Cherso. De Hagenaars oogstten destijds al beter. ,,In 2010 was netto bedrag per castlid 350 euro voor een uur. Bruto is dat rond de 550. Acht jaar terug, dan is 475 euro nu een schijntje. Rosanna en Niels hebben nooit het effect van een Samantha (Barbie, red.) en Michael.''

De oogst van Temptation Island betaalt zich vooral uit in natura, stelt Hampel. ,,Dan moet je denken aan reclames voor borstvergrotingen, liposuctie, nagelstudiootjes, zonnecentra en bilimplantaten, want ze willen tegenwoordig allemaal die Braziliaanse billen. Maar eerlijk gezegd, zie ik geen enkele Temptation-deelnemer in, pak ‘m beet, een Achmea-spotje.''