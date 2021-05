Een voetboei, een halsband: expositie Slavernij maakt duister verleden tastbaar

Slavernij­kunst was letterlijk onzicht­baar in Rijksmuse­um

14 februari Lange tijd heerste de gedachte in het Rijksmuseum dat een collectie over slavernijkunst onmogelijk was, omdat er geen voorwerpen in de collectie zijn rond het onderwerp. Dat zit nogal anders, ontdekte het museumpersoneel en documentairemaker Ida Does. De tentoonstelling gaat open zodra de coronamaatregelen het toelaten, de film over de totstandkoming is er nu al.