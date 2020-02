Eerlijk gesprek over angsten in DWDD raakt kijker: ‘Taboedoorbrekend’

Het was een opvallend gesprek gisteravond tussen Van Nieuwkerk en Scherder. De professor was al regelmatig aan tafel verschenen, maar was zelden zo openhartig. Ook de presentator, die al vaker vertelde ‘duizenden irreële angsten en fobieën’ te hebben, besloot een kijkje in zijn ziel te geven. Zo vertelde hij al 35 jaar niet meer op snelwegen te rijden: ,,Ik stond te tanken in Italië. Ik dacht: wat rijden die auto's hard. Daarna heb ik het nooit meer gedaan.”



Van Nieuwkerk heeft geprobeerd aan zijn angst te werken, maar is er nooit vanaf gekomen. Ook heeft hij vliegfobie, maar daar worstelt hij zich inmiddels wel doorheen. Hij bekende vroeger ‘halfdronken’ het vliegtuig in te stappen, maar dat is niet meer nodig. ,,Ik ben nog wel drijfnat bij aankomst, maar het gaat beter.”