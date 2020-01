Eerst wilde De Mol SBS 6 omvormen tot een RTL-kopie, nu is het geruisloos in een NPO-kloon veranderd

Doordat de schijnwerpers in de mediawereld momenteel vol op de talkshowstrijd tussen Jinek en Op1 staan, bivakkeert SBS al een paar weken in de luwte. Nieuwe shows gaan geruisloos in première en verdwijnen al even geruisloos. Zonder De Meilandjes en Linda de Mol is de zender regelmatig hekkensluiter van de kijkcijferranglijstjes. En op transfergebied is het al weer een poosje stil.