Eerste beelden musical Mamma Mia! met onder andere René van Kooten en Carolina Dijkhuizen

Op 10 september is de feestelijke première in DeLaMar Amsterdam, waar Mamma Mia! ook in het voorjaar van 2024 weer lange tijd te zien zal zijn. ,,Na het succes van Les Misérables gaan we weer met een iconische titel door Nederland reizen,’’ laten producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen weten. ,,Wereldwijd heeft Mamma Mia! meer dan zestig miljoen bezoekers getrokken. Wij hebben van Mamma Mia! een vernieuwde versie gemaakt. Natuurlijk hetzelfde verhaal, dezelfde nummers, maar een nieuwe vertaling, vormgeving en choreografie. Dat is ook goed voor een voorstelling die inmiddels al meer dan twintig jaar te zien is.