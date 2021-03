Eerste beelden spannende RTL-show De Verraders: BN’ers worden ‘vermoord’

Duivels­lied­je en andere controver­siële inzendin­gen op het Songfesti­val

2 maart Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: vijf controversiële liedjes die zorg(d)en.