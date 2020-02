Eerste beelden Stranger Things 4 onthullen lot Sheriff Hopper

Rock Werchter bevestigt 28 nieuwe acts

17:26 Rock Werchter heeft 28 nieuwe optredens aan het festival voor de komende editie toegevoegd. Onder meer de Duitse muzikant Apparat, de Ierse poprockband Inhaler, het Britse duo Oh Wonder, Worakls Orchestra, de Britse zangeres Lianne La Havas en de Canadese muziekgroep The Dead South zijn aan het affiche toegevoegd.