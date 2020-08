Eerste beelden van derde (en laatste) seizoen hitserie Klem

Naast de vaste cast zullen er dit seizoen belangrijke rollen zijn weggelegd voor Thomas Acda en Thom Hoffman. Nadat Hugo ontslagen is bij de Belastingdienst, biedt de Fiod hem een deal aan die niet zonder risico’s is. Toch besluit hij deze laatste strohalm te grijpen. Hierdoor raakt zijn leven onbedoeld opnieuw gevaarlijk verstrengeld met dat van Marius en zijn vrouw Kitty, die een nieuw leven willen beginnen maar door moedwil en misverstand weer in de criminaliteit belanden.



De eerste twee seizoenen waren een kijkcijferhit met telkens rond de één miljoen kijkers. Atsma en Derwig werden beiden genomineerd voor een Gouden Kalf voor hun rol in Klem. Derwig won de prijs in 2016. Georgina Verbaan won de Gouden Notekraker voor haar rol als Kitty.



Het derde en laatste seizoen van Klem is vanaf donderdag 24 september wekelijks om 21.40 uur te zien bij BNNVara op NPO 1.