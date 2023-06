Eerste dag van lange rechtszaak tegen Kevin Spacey achter de rug, proces gaat vrijdag verder

Spacey (63) was woensdag ook in de rechtbank aanwezig. De acteur zwaaide naar de mensen die hem daar hadden opgewacht.

De acteur wordt beschuldigd van diverse zedenmisdrijven, waaronder aanranding. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013 met vier verschillende mannen. Toen de zaak eerder dit jaar startte zei de 63-jarige Spacey via een beeldverbinding dat hij onschuldig is.

De acteur, bekend van films als The usual suspects en American beauty, werd door meerdere Amerikaanse mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of cards. Meerdere zaken in de VS werden geschikt of geseponeerd.