Eerste details begrafenis Elizabeth bekend: 2 minuten stilte na afloop

The Streamers blijven spelen voor livepu­bliek; nieuw stadioncon­cert is al gepland

The Streamers staan vanaf vrijdag drie dagen lang in het Olympisch Stadion, maar de supergroep kijkt alweer vooruit. Op 21 oktober 2023 geven Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en alle andere streamers een concert in het Gelredome in Arnhem. Net als in Amsterdam mag daar publiek bij.

9:52