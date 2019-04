Eerste Donald Duck met lesbisch stel in de winkels

update Dochter Derksen over vader die van trap viel: ‘Johan ligt helemaal in de prak’

3 april Johan Derksen (70) is opgenomen in het ziekenhuis. De markante analyticus van Veronica Inside is vannacht van de trap gevallen. Daarbij liep hij een gebroken arm, breukjes in het gezicht en een zware hersenschudding op.