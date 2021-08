Eerste drie gasten nieuwe reeks College Tour bekend

Boyan (26) presenteer­de vorige week voor het eerst het RTL-nieuws: ‘Ik was niet zo zenuwach­tig’

16 augustus Hij werd geboren in Leiden en was ooit een nieuwsgierig jongetje in de Stevenshof. Boyan Ephraim (26) vond het van kleins af aan al leuk om mensen ‘nieuwe dingen’ te vertellen. Vorige week deed hij dat voor het eerst aan wel heel veel mensen tegelijk: als de nieuwe presentator van het RTL Ontbijtnieuws. We spraken Boyan over zijn eerste week ‘achter de desk’, over liefde voor nieuws en over zijn Leidse opa.