Eerste foto kersttoespraak koning Willem-Alexander vrijgegeven

Koning Willem-Alexander heeft zijn kersttoespraak dit jaar opgenomen in de warm aangeklede bibliotheek van Paleis Noordeinde in Den Haag. Op de eerste foto die vandaag is vrijgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst is te zien hoe de koning in een blauw pak op een groene stoel het volk toespreekt.